Yıldırım yangına yol açtı! 3 tekne kullanılamaz hale geldi
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı’nda geçtiğimiz gün gece fırtına ve şiddetli yağış sırasında bir tekneye yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Meydana gelen yangında, 3 tekne kullanılamaz hale geldi.

Antalya’da, geçtiğimiz gün 23.30 sıralarında başlayan şiddetli yağış ve fırtına devam ederken Konyaaltı ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı'ndaki teknelerden birine yıldırım düştü. Teknede başlayan yangın, bitişiğindeki iki tekneye daha sıçradı.

3 TEKNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Karaya çekili tekneler nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında 3 tekne kullanılamaz hale geldi.

TEKNE SAHİPLERİ TEPKİ GÖSTERDİ!

Tekne sahipleri olay yerine gelerek yangında ihmal olduğunu iddia edip tepki gösterdi.

