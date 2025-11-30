Yıldırım yangına yol açtı! 3 tekne kullanılamaz hale geldi

Antalya’da, geçtiğimiz gün 23.30 sıralarında başlayan şiddetli yağış ve fırtına devam ederken Konyaaltı ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı'ndaki teknelerden birine yıldırım düştü. Teknede başlayan yangın, bitişiğindeki iki tekneye daha sıçradı.

3 TEKNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürüldü ama Karadeniz'de kriz bitmedi: KAIROS tankeri sürükleniyor

Karaya çekili tekneler nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında 3 tekne kullanılamaz hale geldi.

TEKNE SAHİPLERİ TEPKİ GÖSTERDİ!

Tekne sahipleri olay yerine gelerek yangında ihmal olduğunu iddia edip tepki gösterdi.