Yediemin ne kadar emin? Önce araçlar kayboldu sonra kapısını bile çaldılar

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki yediemin otoparkında yıllardır sürdüğü iddia edilen hırsızlık olayları dikkat çekiyor. Arsa sahibi, 600–700 araç ve çeşitli ekipmanların zamanla kaybolduğunu, ofis ve tesislerin zarar gördüğünü, hatta son olarak garaj kapısının bile sökülüp çalındığını belirterek yetkililerin müdahale etmediğini savundu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde bulunan yediemin otoparkı, son yıllarda peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarıyla gündeme geldi. Arsa sahibi Fuat Yıldız, yaklaşık üç yıldır süren bu durum karşısında yetkililerden yeterli bir müdahale gelmediğini belirterek tepkisini dile getirdi. Ona göre, kamuya ait değerli araç ve ekipmanlar göz göre göre yok oluyor.

Söz konusu alanda yaşanan kayıpların giderek arttığını belirten Yıldız, "Burada 600-700 tane motosiklet ve traktör vardı, şu anda hiçbiri yok. Ofisimin kapısını kırmışlar, camları indirmişler. Hatta çocuk oyun parkı vardı, onu bile çaldılar. İki gün önce de gelip garaj kapısını söküp götürdüler. Yarın öbür gün burada hiçbir şey kalmayacak" dedi.

"3 DİLEKÇE VERDİK"

Urfafanatik'e konuşan Yıldız, alanın uzun süredir sahipsiz bırakıldığını ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu vurgulayarak resmi kurumlara yaptıkları başvurulardan da sonuç alamadıklarını söyledi. Yıldız, "Bu arsa üç yıldır başıboş. Devlet yetkililerine seslendik, 10 defa CİMER’e şikayette bulunduk. Karakola gidip burada hırsızlık olduğunu bildiriyoruz, 3 tane dilekçe verdik ama bize sahip çıkan kimse yok. 3 yıldır ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Türkiye
Termometreler eksi dereceleri gösterdi, nisanda da soba yaktılar
Termometreler eksi dereceleri gösterdi, nisanda da soba yaktılar
Ankara'da feci kaza: Kamyonet çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza: Kamyonet çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzleyenin yüreği ağzına geldi! Acımasız kadın zavallı köpeği camdan sarkıtıp dövdü
İzleyenin yüreği ağzına geldi! Acımasız kadın zavallı köpeği camdan sarkıtıp dövdü