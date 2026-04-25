Yediemin ne kadar emin? Önce araçlar kayboldu sonra kapısını bile çaldılar

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde bulunan yediemin otoparkı, son yıllarda peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarıyla gündeme geldi. Arsa sahibi Fuat Yıldız, yaklaşık üç yıldır süren bu durum karşısında yetkililerden yeterli bir müdahale gelmediğini belirterek tepkisini dile getirdi. Ona göre, kamuya ait değerli araç ve ekipmanlar göz göre göre yok oluyor.

Söz konusu alanda yaşanan kayıpların giderek arttığını belirten Yıldız, "Burada 600-700 tane motosiklet ve traktör vardı, şu anda hiçbiri yok. Ofisimin kapısını kırmışlar, camları indirmişler. Hatta çocuk oyun parkı vardı, onu bile çaldılar. İki gün önce de gelip garaj kapısını söküp götürdüler. Yarın öbür gün burada hiçbir şey kalmayacak" dedi.

"3 DİLEKÇE VERDİK"

Urfafanatik'e konuşan Yıldız, alanın uzun süredir sahipsiz bırakıldığını ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu vurgulayarak resmi kurumlara yaptıkları başvurulardan da sonuç alamadıklarını söyledi. Yıldız, "Bu arsa üç yıldır başıboş. Devlet yetkililerine seslendik, 10 defa CİMER’e şikayette bulunduk. Karakola gidip burada hırsızlık olduğunu bildiriyoruz, 3 tane dilekçe verdik ama bize sahip çıkan kimse yok. 3 yıldır ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.