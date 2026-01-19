Yavru domuzu elleriyle yakalamıştı! Cezası iptal edildi

Yavru domuzu elleriyle yakalamıştı! Cezası iptal edildi
Yayınlanma:
Sinop'ta domuz sürüsündeki bir yavruyu eliyle yakalayan Şenel Yılmaz’a 'yaban hayatına müdahale' nedeniyle verilen 14 bin 991 TL’lik idari para cezası iptal edildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda ilerlerken araçtan inip yavru domuzu eliyle yakalayan Şenel Yılmaz’a, "yaban hayatına müdahale" ettiği gerekçesiyle verilen 14 bin 991 TL’lik idari para cezası iptal edildi.

Ocak ayının ilk gününde Erfelek ilçesi Avlağısökü köyü yolunda meydana gelen olayda, köyünden aracıyla ilçe merkezine doğru ilerleyen Şenel Yılmaz, yol kenarında yaban domuzu sürüsüyle karşılaşınca aracını durdurdu.

sinopta-yavru-domuzu-elleriyle-yakalaya-1124632-333695.jpg

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Yılmaz, aracından inerek sürüyü kovalayıp yavru bir domuzu elleriyle yakaladı. Yılmaz'ın arkadaşı yaşananları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

sinopta-yavru-domuzu-elleriyle-yakalaya-1124631-333695.jpg

14 BİN 991 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Görüntülerin ardından Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince hakkında inceleme başlatılan Yılmaz’a, yaban hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle 14 bin 991 TL idari para cezası uygulandı. Bugün DKMP’ye gittiğini belirten Yılmaz, cezanın iptal edildiğini söyledi.

sinopta-yavru-domuzu-elleriyle-yakalaya-1124630-333695.jpg

"CEZA İPTAL EDİLDİ"

Cezanın iptal edildiğine sevindiğini belirten Şenel Yılmaz, “Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gittik. Ceza iptal edildi. Cezanın iptal edileceğini duymuştum. Sadece bugün oraya gittiğimde bir evrak doldurdum verdim. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Olması gereken buydu. Ne kadar ‘avlanma’ deseler de bu bir avlanma değildi. Ben kara saplanmış domuzu kardan çıkarttım ve yola getirdim. Öbür sürünün peşine saldım. Bundan sonra domuz yakalamam” dedi.

