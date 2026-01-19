Bitlis-Baykan yolu ağır vasıta trafiğine kapatıldı

Kentte yoğun kar yağışı etkisini arttırırken, Valilik tarafından yapılan açıklamada Bitlis-Baykan Devlet Yolu'nun ağır vasıta araçlara kapatıldığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer veridi:

"Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Baykan-Bitlis Devlet Yolu üzerinde ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici olarak izin verilmeyecektir. Dolayısıyla TIR ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."