Bitlis-Baykan yolu ağır vasıta trafiğine kapatıldı

Bitlis-Baykan yolu ağır vasıta trafiğine kapatıldı
Yayınlanma:
Türkiye'nin birçok kentinde yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı, Bitlis’te etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis-Baykan Devlet Yolu, ağır vasıta trafiğine kapatıldı.

Kentte yoğun kar yağışı etkisini arttırırken, Valilik tarafından yapılan açıklamada Bitlis-Baykan Devlet Yolu'nun ağır vasıta araçlara kapatıldığı belirtildi.

Bir şehirde daha motokuryelere trafiğe çıkma yasağı!Bir şehirde daha motokuryelere trafiğe çıkma yasağı!

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer veridi:

"Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Baykan-Bitlis Devlet Yolu üzerinde ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici olarak izin verilmeyecektir. Dolayısıyla TIR ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Türkiye
Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Ünlü petrol şirketinden Suriye'den çekilme kararı!
Ünlü petrol şirketinden Suriye'den çekilme kararı!