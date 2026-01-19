Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından kentte tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

PARAYA İHTİYACI OLANLAR HEDEFTEYDİ

Yürütülen ortak çalışmalar kapsamında kentte tefecilik yaptıkları tespit edilen üç şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında üç şüphelinin, paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, yüksek miktarlarda senet imzalatarak mağdur ettikleri tespit edildi.

Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda; 1 ruhsatız tabanca, 56 fişek ve çok sayıda senet ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda E.V., İ.K. ve M.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve M.M. tutuklanırken, E.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.