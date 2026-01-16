Nevşehir'de tefecilik operasyonu! 215 milyon TL'lik vurgun ortaya çıktı

Nevşehir'de nakit paraya ihtiyacı olan insanları borçlandırarak 'tehdit' ve 'zorla senet imzalatma' yoluyla mağdur eden tefecilik şebekesine düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 70 şüpheliden 35'i tutuklandı. Tefeciliğe konu borç tutarının 215 milyon TL olduğu öğrenildi.

Nevşehir'de nakit paraya ihtiyaç duyan kişileri faizle borçlandırıp 'tehdit' ve 'zorla senet imzalatma' yoluyla mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kentte nakit paraya ihtiyacı olan 195 kişiyi kısa vadelerle ve yüksek faizlerle borçlandıran, borcunu ödeyemeyenleri ise tehdit edip zorla senet imzalatan tefecilik şebekesi tespit edildi.

70 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından 601 personelin katılımıyla 104 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 70 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerde yaptıkları aramalarda ise 2 bin 255 adet çek-senet, 41 ajanda, 107 dijital materyal, 16 ruhsatsız silah ve 468 fişek ele geçirildi. Ayrıca tefeciliğe konu borç tutarının 215 milyon TL olduğu tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma" ve "tefecilik" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 30 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 35'i tutuklanırken 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

