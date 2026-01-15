2 ilde tefecilik operasyonu: 117 milyon TL’lik vurgun

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, tefecilik yoluyla haksız maddi menfaat temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır’da 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tefecilik operasyonunda 22 gözaltı!

Tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

117 MİLYON TL’LİK VURGUN, 12 GÖZALTI

117 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 168 adet fişek, 2 klasör araç satış sözleşmesi ve adi sözleşmeler, 45 adet tapu senedi aslı ve fotokopisi ile 16 adet farklı bankalara ait çeşitli tutarlarda düzenlenmiş çek yaprağı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN 4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4’ü çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.