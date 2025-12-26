Tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Uşak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan ve hesaplarında toplam 58 milyon liralık hareket olduğu tespit edlen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Uşak’ta tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bakanlık Sedat Peker'in ifşa ettiği otelin ÇED sürecini iptal ettiBakanlık Sedat Peker'in ifşa ettiği otelin ÇED sürecini iptal etti

Sivas'ta dev tefecilik operasyonu: 3 buçuk milyar liralık vurgun yapılmış!Sivas'ta dev tefecilik operasyonu: 3 buçuk milyar liralık vurgun yapılmış!

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 23 milyon 926 bin lira değerinde çek, 653 bin lira değerinde bono ve 1 milyon 725 bin liralık senet ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede ise 58 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S, İ.H.S. ve A.İ.S. tutuklanırken, G.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, T.A. ise hakimlikçe salıverildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

