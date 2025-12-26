Tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Uşak’ta tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 23 milyon 926 bin lira değerinde çek, 653 bin lira değerinde bono ve 1 milyon 725 bin liralık senet ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede ise 58 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S, İ.H.S. ve A.İ.S. tutuklanırken, G.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, T.A. ise hakimlikçe salıverildi.