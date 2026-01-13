Tefecilik operasyonunda 22 gözaltı!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara ve esnafa yüksek faizle borç para verdikleri ve bunun karşılığında yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları tespit edilen şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda satış protokolü, alacak notlarının bulunduğu 6 ajanda, 34 dijital materyal ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.