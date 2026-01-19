TMMOB'dan Tayfun Kahraman açıklaması: Yaşamı tehlikeye atılıyor

TMMOB'dan Tayfun Kahraman açıklaması: Yaşamı tehlikeye atılıyor
TMMOB tarafından, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın cezaevinde yaralanarak hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan açıklamada "Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararı açık olmasına rağmen Tayfun Kahraman’ın cezaevinde olduğu her gün, her saat hukuksuzdur" denildi. Açıklamada, Kahraman'ın sağlık hakkının ihlal edilerek yaşamının tehlikeye atıldığı belirtildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın cezaevinde yaralanarak hastaneye kaldırılmasına ilişkin olarak açıklama yaptı. TMMOB tarafından yapılan açıklamada

"Bu ülkenin güzel yarınları için mücadele eden arkadaşımıza bedel ödetmeye çalışmaktan vazgeçilmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararı açık olmasına rağmen Tayfun Kahraman’ın cezaevinde olduğu her gün, her saat hukuksuzdur" ifadesi kullanıldı.

"BEDEL ÖDETMEKTEN VAZGEÇİN"

"Anayasa Mahkemesi kararına uyulmalı. Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutsakları derhal serbest bırakılmalıdır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Birliğimize bağlı TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda yıllar boyunca çeşitli kurullarda görev yapmış olan meslektaşımız Tayfun Kahraman, sağlık sorunları yaşamakta, MS hastası olmasına rağmen cezaevi koşullarında tutulmaktadır. Sağlık hakkı ihlal edilerek yaşamı tehlikeye atılan meslektaşımız dün cezaevinde düşme sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu ülkenin güzel yarınları için mücadele eden arkadaşımıza bedel ödetmeye çalışmaktan vazgeçilmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararı açık olmasına rağmen Tayfun Kahraman’ın cezaevinde olduğu her gün, her saat hukuksuzdur."

