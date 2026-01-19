Tayfun Kahraman cezaevinde yeniden hastanelik oldu!

Son dakika... Meriç Kahraman, MS hastası eşi Tayfun Kahraman’ın cezaevinde düşerek başını ve elini yaraladığını, bandaj yapılıp geri gönderildiğini, şişlik sürünce atel takıldığını açıkladı.

Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman, eşinin cezaevinde bir kez daha hastanelik olduğunu duyurdu.

Meriç Kahraman, eşinin dün hastaneye kaldırıldığını şu sözlerle aktardı:

“Dün, gün içerisinde Tayfun’un apar topar hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Bugün kendisiyle telefonda 10 dakika görüşme şansım oldu ve yaşananları öğrendim.”

"BAŞINI ÇARPIP YARALADI"

MS hastası Tayfun Kahraman’ın cezaevindeki gündüz sayımı sırasında düşerek yaralandığını söyleyen Meriç Kahraman, “MS hastası olan eşim Tayfun Kahraman, dün gündüz sayımına çıkarken dengesini sağlayamayıp, ayağını yere basamadığı için düşüyor ve başını yere çarpıyor. Hem başından, hem de elinden yaralanıyor. Alnında bir yarık, bir sürtmeye bağlı yara var, kafası şiş, eli şişmiş halde hastaneye götürülüyor. Bandaj ve pansuman yapılıp yeniden cezaevine gönderiliyor. Bugün ise devam eden şişme ve morarma nedeniyle eline atel takılıyor” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yeniden yargılama kararını hatırlatan Kahraman, “Tekrar hatırlatıyorum: Tayfun hakkında AYM tarafından yeniden yargılama kararı verilmiştir. Eşim hukuken masumdur. Kararın uygulanmaması nedeniyle şu an fiilen özgürlüğünden mahrumdur” ifadelerini kullandı.

Cezaevi koşullarının Tayfun Kahraman’ın hastalığını ilerlettiğini belirten Meriç Kahraman şöyle devam etti:

“Yaşadıklarımız nedeniyle eşimin sağlığı tehlikeye giriyor, bunların hepsi belgelidir, hepsi AYM’ye yaptığımız ikinci başvuru dosyasında mevcuttur. Bugün de Tayfun’un geçirdiği akut MS atağının tıbbi tüm sürecini heyet raporları ve epikriz belgeleri, MS atağı ile bağlantılı olarak dün yaşanan düşmeye bağlı yaralanması da dahil olmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne ek beyan dilekçemiz ile sunduk.”

screenshot-2026-01-19-at-17-07-41-2-xte-dr-meric-demir-kahraman-dun-gun-icerisinde-tayfunun-apar-topar-hastaneye-kaldirildigini-ogrendim-bugun-kendisiyle-telefonda-10-dakika-gorusme-sansim-oldu-ve-yasananlari-ogrendim.png

"DAHA FAZLA EZİYET ETMEYİN"

Açıklamasının sonunda çağrıda bulunan Meriç Kahraman, “Biz 4 yıldır yüreğimiz ağzımızda yaşıyoruz. Her Allah’ın günü canımızdan can gidiyor. Eşimin hastalığı cezaevi şartlarında her gün daha fazla ilerliyor. Biricik evladımın babasına ve ailemize daha fazla eziyet etmeyin. AYM'ye yaptığımız ikinci başvuruyu bir an önce gündeme alın. Yasalara uyun, mahkeme kararlarına uyun, eşimi serbest bırakın” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

