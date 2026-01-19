Murat Çalık yeniden cezaevine götürülüyor! Doktor raporu da kabul edilmedi

Murat Çalık yeniden cezaevine götürülüyor! Doktor raporu da kabul edilmedi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Murat Çalık, dün gece hâlâ dikişleri alınmamış, ameliyatlı bölgesindeki şişlik nedeniyle hastaneye sevk edilmişti. Çalık, takip edildiği hastane yerine başka bir hastaneye sevk edilmesi nedeniyle operasyonu kabul etmedi. Tepkiler sonrasında Çalık'ı taşıyan araç cezaevi kapısından döndü. İşte son gelişmeler....

İki kez kanseri atlatan ve 13 Ocak’ta riskli bir ameliyat geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, dikişleri alınmadan ikinci kez cezaevine gönderildi.

Çalık'ın dün gece talebine aykırı şekilde sevk edildiği hastane de, İzmir Katip Çelebi Hastanesi’ne sevk edilmesi gerektiğine dair rapor yazdı. Ancak bu rapora rağmen Çalık'ın yeniden cezaevine gönderilmesi için karar çıkmıştı.

Boynundaki şah damarına yakın bölgeden alınan kitleler patolojiye gönderilmiş, ancak henüz sonuç gelmeden Çalık hastaneden çıkarılmıştı.

TALEBİNE AYKIRI ŞEKİLDE ŞEHİR HASTANESİ'NE GÖNDERİLDİ

Geçirdiği ameliyatın ardından yalnızca 48 saat İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Çalık, Buca Cezaevi’ne gönderilmişti.

Ameliyat yerinde oluşan apse nedeniyle dün gece yarısı İzmir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, boynundaki dikişlere rağmen cezaevinde tutulan Çalık'ın, ameliyat olduğu İzmir Katip Çelebi Hastanesi’ne sevk edilmek istendiğini; ancak Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.

Sustalınız yanınızda mı?Sustalınız yanınızda mı?

ŞEHİR HASTANESİ'NDEKİ DOKTORLAR DA "KATİP ÇELEBİ'YE GİTMELİ" DEDİ!

Halk TV muhabiri Yağmur Beril Varol’un aktardığına göre Çalık ve ailesi, operasyonu gerçekleştiren doktorun müdahale etmesini isterken, başka bir hekimin işlem yapmasını kabul etmediklerini belirtti.

Hastanedeki doktorlar da Çalık’ın ameliyat edildiği hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönünde rapor verdi. Ancak bu rapora rağmen Çalık’ın yeniden Buca Cezaevi’ne gönderilmesine karar verildi.

Ailesiyle birlikte hastanede bulunan avukatlar da duruma tepki gösterdi. Ablası ve eşiyle görüşen Varol’un aktardığına göre aile şu ifadeleri kullandı:

  • “Doktorunun, yani ameliyatı yapan hekimin dikişleri alması gerekiyor. Yarayı gören, süreci takip eden hekim dışında birinin işlem yapmasını istemiyoruz.”

"BARİZ ÖLDÜRÜLMEK İSTENİYOR"

Çalık'ın hastaneden çıkarılacak yeniden cezaevine gönderilmesi kararına tepki veren CHP'li Umut Akdoğan, hastane önünde yaptığı açıklamada Çalık'a yapılan muamelenin savaş suçlusuna bile yapılmayacağını ve kendisinin bariz bir şekilde öldürülmek istendiğini ifade etti.

Çalık'ın şah damarının hemen yanından ameliyat olduğunu ve cezaevi koşullarından çıkarılması gerektiğini kaydeden Akdoğan uygulanan muameleye tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

ekran-goruntusu-2026-01-19-130956.png

YENİDEN HASTANEYE GÖTÜRÜLÜYOR!

CHP'li Umut Akdoğan, Çalık'ın cezaevi kapısından çevrildiğini haber verdi. "Muhtemelen Katip Çelebi'ye götürülüyoruz" dedi.

Bu işkencedir… Dikkat edin Mehmet Murat Çalık’ı İzmir Şehir Hastanesi’nden çıkarttılar. Buca Cezaevi kapısına kadar getirdiler. Kapıdan döndük. Muhtemelen Katip Çelebi Hastanesi’ne gidiyoruz. Anayasaya uymayanlar güya prosedürü uyguluyor. Yanlış getirildiği hastaneden doğru hastaneye değil, oradan cezaevine, cezaevinden bir diğer hastaneye… Allah ıslah etsin…

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Siyaset
Son dakika | Meclis'e 14 yeni fezleke: Özgür Özel yine pas geçilmedi
Son dakika | Meclis'e 14 yeni fezleke: Özgür Özel yine pas geçilmedi
Murat Emir Ekol TV'yi anlattı: Devlet biliyor, seyrediyor
Murat Emir Ekol TV'yi anlattı: Devlet biliyor, seyrediyor