Yeniden cezaevine gönderilmişti! Murat Çalık'ın avukatı isyan etti: Sağlık hakkı ihlal ediliyor

Avukat Melih Koçhan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın geçirdiği ikinci ameliyatın ardından enfeksiyon riski taşıyan açık yara ile cezaevi koşullarında tutulduğunu, sevk ve tedavi sürecinde tıbbi geçmişinin bütüncül biçimde değerlendirilmediğini belirtti. Koçhan, "Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi tarafından önceden düzenlenen sağlık kurulu raporunda ortaya konulan risk değerlendirmesine, İzmir Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen raporda herhangi bir tıbbi karşılık veya değerlendirme getirilmediği görülmektedir. Aynı hastaya ilişkin mevcut tıbbi verilerin birlikte ele alınmaması, sağlık hizmetlerinde süreklilik ve bütünlük ilkeleri bakımından objektif bir belirsizlik oluşturmaktadır" dedi.

48 saat sonra yeniden hastaneye kaldırılan Murat Çalık'ın son durumu açıklandı

"TIBBİ GEÇMİŞİ BÜTÜNCÜL DEĞERLENDİRİLMELİ"

Avukat Melih Koçhan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin X sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Koçhan, Çalık’ın boyun bölgesinden kısa süre önce ikinci kez cerrahi operasyon geçirdiğini, dikişlerin henüz alınmadığını ve ameliyat bölgesinin enfeksiyona açık olduğunu ifade ederek, Çalık'ın cezaevi koşullarında sağlık hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

Melih Koçhan, tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: