48 saat sonra yeniden hastaneye kaldırılan Murat Çalık'ın son durumu açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen tartışmalı soruşturmalar kapsamında tutuklanarak İzmir Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Murat Çalık, cezaevi koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ameliyat edildiği bölgede ciddi komplikasyonlar gelişen Çalık, dün gece apar topar Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

KANSER GEÇMİŞİ HİÇE SAYILDI: AMELİYATTAN 2 GÜN SONRA CEZAEVİ YOLU

Daha önce iki kez kanser ile savaşan ve bu hastalığı yenen Mehmet Murat Çalık'a, tutuklu bulunduğu süre zarfında iki kez kemik biyopsisi uygulandı. Son olarak boynunda tespit edilen şüpheli kitle nedeniyle 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçak altına yattı. Ancak ameliyatın ciddiyetine ve kanser geçmişine rağmen Çalık, operasyondan sadece iki gün sonra cezaevine geri gönderildi. Bu acele sevk kararının sonucu ağır oldu; dün akşam saatlerinde ameliyat yerinde sıvı birikmesi, aşırı şişlik ve ağrılar baş gösterince Çalık için yeniden hastane yolu göründü.

Son Dakika | Riskli ameliyattan 48 saat sonra cezaevine gönderilmişti! Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

AÇIK YARA VE ENFEKSİYON RİSKİNE RAĞMEN YENİDEN HÜCREYE

Hastanede yapılan tetkikler durumun ciddiyetini ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre; yapılan ultrason incelemesinde ameliyat bölgesinde sıvı birikimi tespit edildi. Doktorlar açık yara ve enfeksiyon bulgularına rastlayınca pansumanı yeniledi. Çalık'a pansumanın çok daha sıkı ve düzenli yapılması gerektiği uyarısında bulunuldu. Ancak enfeksiyon riski ve açık yarasına rağmen Çalık hastanede müşahede altında tutulmadı. Gece saatlerinde işlemleri tamamlanan Çalık, hijyen koşullarının her zaman tartışma konusu olduğu Buca Cezaevi'ne geri gönderildi. Yetkililer, Çalık'ın sağlık durumunun "takip edileceğini" belirtmekle yetindi.