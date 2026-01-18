Son Dakika | Riskli ameliyattan 48 saat sonra cezaevine gönderilmişti! Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde riskli bir ameliyat geçirdikten sadece 48 saat sonra cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yeniden hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği riskli ameliyattan yalnızca 48 saat sonra yeniden cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden hastaneye kaldırıldı.

İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde ameliyata alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı.

13 OCAK'TA AMELİYAT EDİLMİŞTİ

Daha önce iki kez kanser tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Murat Çalık'a, tutuklu olduğu sürede iki kez kemik biyopsisi uygulanmış ve son olarak boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilmişti.

RİSKLİ AMELİYATTAN YALNIZCA 48 SAAT SONRA

Çalık, ameliyatı sonrasında 15 Ocak Perşembe günü, tutuklu bulunduğu cezaevine sevk edilmişti.

Çalık’ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çalık, ameliyat olduğu Katip Çelebi Hastanesi’ne değil, daha önce de tedavi süreci gördüğü İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ailesi ve avukatlarının Çalık’ın sağlık durumuyla ilgili detayları öğrenmeye çalıştıkları ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

