Murat Çalık'ı riskli ameliyattan 48 saat sonra cezaevine gönderdiler

Murat Çalık'ı riskli ameliyattan 48 saat sonra cezaevine gönderdiler
Yayınlanma:
Son dakika... Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iki gün önceki üç saatlik ameliyatının ardından yeniden Buca Cezaevi'ne gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçirdiği riskli operasyonun ardından yeniden cezaevine sevk ediliyor. Daha önce ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Çalık’ın hastaneden çıkarılarak cezaevi koşullarına geri gönderilmesi, hukuk ve sağlık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ŞAH DAMARINA YAKIN BÖLGEDEN RİSKLİ OPERASYON

Mehmet Murat Çalık’ın boyun bölgesinde, şah damarına oldukça yakın bir noktada tespit edilen kitle nedeniyle İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cerrahi müdahale yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından bir süredir hastanede gözetim altında tutulan Çalık’ın, doktorların tedavisini tamamlaması üzerine yeniden tutuklu bulunduğu cezaevine sevk edilmesine karar verildi.

Son dakika | Murat Çalık hakkında 'acil tahliye' talebiSon dakika | Murat Çalık hakkında 'acil tahliye' talebi

AVUKATLARDAN SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE TAHLİYE ÇAĞRISI

Çalık’ın avukatı ve yeğeni Mehmet Koçhan, müvekkilinin geçmişteki ağır sağlık geçmişine dikkat çekerek acil tahliye başvurusunda bulunduklarını duyurdu. Daha önce iki kez kanser tedavisi gördüğü bilinen Çalık’ın, tutukluluk sürecinde iki kez kemik biyopsisi geçirdiği ve son ameliyatının ardından hijyen ile bakımın hayati önem taşıdığı vurgulandı. Savunma tarafı, cezaevi şartlarının mevcut tedavi ve iyileşme süreci için ciddi bir risk barındırdığını belirterek mahkemeye kapsamlı bir itiraz dilekçesi sundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Siyaset
Son Dakika | AKP'nin o afişleri kaldırılıyor
Son Dakika | AKP'nin o afişleri kaldırılıyor
Son Dakika | ABD'nin İran'a müdahale tehdidine Hakan Fidan'dan açıklama
Son Dakika | ABD'nin İran'a müdahale tehdidine Hakan Fidan'dan açıklama