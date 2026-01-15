İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçirdiği riskli operasyonun ardından yeniden cezaevine sevk ediliyor. Daha önce ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Çalık’ın hastaneden çıkarılarak cezaevi koşullarına geri gönderilmesi, hukuk ve sağlık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ŞAH DAMARINA YAKIN BÖLGEDEN RİSKLİ OPERASYON

Mehmet Murat Çalık’ın boyun bölgesinde, şah damarına oldukça yakın bir noktada tespit edilen kitle nedeniyle İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cerrahi müdahale yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından bir süredir hastanede gözetim altında tutulan Çalık’ın, doktorların tedavisini tamamlaması üzerine yeniden tutuklu bulunduğu cezaevine sevk edilmesine karar verildi.

AVUKATLARDAN SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE TAHLİYE ÇAĞRISI

Çalık’ın avukatı ve yeğeni Mehmet Koçhan, müvekkilinin geçmişteki ağır sağlık geçmişine dikkat çekerek acil tahliye başvurusunda bulunduklarını duyurdu. Daha önce iki kez kanser tedavisi gördüğü bilinen Çalık’ın, tutukluluk sürecinde iki kez kemik biyopsisi geçirdiği ve son ameliyatının ardından hijyen ile bakımın hayati önem taşıdığı vurgulandı. Savunma tarafı, cezaevi şartlarının mevcut tedavi ve iyileşme süreci için ciddi bir risk barındırdığını belirterek mahkemeye kapsamlı bir itiraz dilekçesi sundu.