Son dakika | Murat Çalık hakkında 'acil tahliye' talebi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda tespit edilen kitle nedeniyle dün İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınmıştı.
Hastaneye kaldırılan Murat Çalık'tan ilk görüntüler
ÇALIK'IN AVUKATLARINDAN 'ACİL TAHLİYE' TALEBİ
CHP’li Çağla Biçer, Çalık’ın sağlık durumu ve tahliye sürecine dair yeni bir gelişmeyi paylaştı. Biçer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çalık’ın avukatlarıyla görüştüğünü ve ameliyat süreci ile alınan kitleye ilişkin sağlık değerlendirmelerinin dosyaya sunulduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca, avukatların acil tahliye talebiyle ilgili evrakları ilgili dosyaya eklediği bilgisi verildi.
"DOSYAYA SUNULDU"
Biçer'in açıklamasında, "Mehmet Murat Çalık Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin süreci yakından takip etmek amacıyla avukatlarıyla görüşme sağladım. Yapılan görüşmede, geçirdiği ameliyat süreci ve alınan kitle sonrasında sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerin dosyaya sunulduğu, bu kapsamda avukatları tarafından acil tahliye talebine ilişkin evrakların ilgili dosyaya yüklendiği bilgisi tarafıma iletildi. Sürecin hukuki ve sağlık boyutuyla titizlikle yürütüldüğü, gerekli başvuruların yapıldığı ve gelişmelerin resmi kanallar üzerinden takip edildiği ifade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.