Son dakika | Murat Çalık hakkında 'acil tahliye' talebi

Son dakika | Murat Çalık hakkında 'acil tahliye' talebi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın boynundaki kitle nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Çalık'ın avukatları mahkemeye 'acil tahliye' başvurusu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda tespit edilen kitle nedeniyle dün İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınmıştı.

Hastaneye kaldırılan Murat Çalık'tan ilk görüntülerHastaneye kaldırılan Murat Çalık'tan ilk görüntüler

ÇALIK'IN AVUKATLARINDAN 'ACİL TAHLİYE' TALEBİ

CHP’li Çağla Biçer, Çalık’ın sağlık durumu ve tahliye sürecine dair yeni bir gelişmeyi paylaştı. Biçer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çalık’ın avukatlarıyla görüştüğünü ve ameliyat süreci ile alınan kitleye ilişkin sağlık değerlendirmelerinin dosyaya sunulduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca, avukatların acil tahliye talebiyle ilgili evrakları ilgili dosyaya eklediği bilgisi verildi.

murat-calik-aciklama.jpg

"DOSYAYA SUNULDU"

Biçer'in açıklamasında, "Mehmet Murat Çalık Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin süreci yakından takip etmek amacıyla avukatlarıyla görüşme sağladım. Yapılan görüşmede, geçirdiği ameliyat süreci ve alınan kitle sonrasında sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerin dosyaya sunulduğu, bu kapsamda avukatları tarafından acil tahliye talebine ilişkin evrakların ilgili dosyaya yüklendiği bilgisi tarafıma iletildi. Sürecin hukuki ve sağlık boyutuyla titizlikle yürütüldüğü, gerekli başvuruların yapıldığı ve gelişmelerin resmi kanallar üzerinden takip edildiği ifade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
Osmaniye'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
Osmaniye'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
Korkunç kazada yürek yakan detay!
Korkunç kazada yürek yakan detay!