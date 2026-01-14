Son dakika | Murat Çalık hakkında 'acil tahliye' talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda tespit edilen kitle nedeniyle dün İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınmıştı.

Hastaneye kaldırılan Murat Çalık'tan ilk görüntüler

ÇALIK'IN AVUKATLARINDAN 'ACİL TAHLİYE' TALEBİ

CHP’li Çağla Biçer, Çalık’ın sağlık durumu ve tahliye sürecine dair yeni bir gelişmeyi paylaştı. Biçer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çalık’ın avukatlarıyla görüştüğünü ve ameliyat süreci ile alınan kitleye ilişkin sağlık değerlendirmelerinin dosyaya sunulduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca, avukatların acil tahliye talebiyle ilgili evrakları ilgili dosyaya eklediği bilgisi verildi.

"DOSYAYA SUNULDU"