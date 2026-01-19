İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...

İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...
Yayınlanma:
İstanbul'da özellikle son iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte mesaiye gidiş ve çıkış saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Okulların tatile girmesiyle rahatlaması beklenen İstanbul trafiğini bu kez de kar yağışı vurdu. Ulaşımdaki aksaklıklar, özellikle kentin merkezi noktalarındaki bağlantı yollarında yaşanıyor. İşte İstanbul trafiğindeki son durum...

İstanbul'da mesaiye gidiş ve mesaiden çıkış saatlerinde trafik, sürücüler için adeta çileye dönüyor. Ancak trafik çilesini sadece özel araçlarıyla işe gidip gelen İstanbullular değil, toplu taşımayı kullanan yurttaşlar da çekiyor.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

MESAİ ÇIKIŞ SAATLERİ İSTANBULLAR İÇİN ÇİLE

Eğitim öğretim dönemlerinde okulların da açık olmasıyla İstanbul'da özellikle mesai çıkış saatlerinde trafik adeta durma noktasına geliyor.

trafik.jpg

İstanbul'daki trafik durumunu anlık olarak gösteren İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre, okulların açık olduğu dönemlerde mesai çıkış saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 90'ların üzerine çıkıyor.

whatsapp-image-2026-01-19-at-18-06-37-001.jpeg
İBB Trafik Yoğunluk Haritası (25 Aralık 2025)

OKULLAR TATİL AMA TRAFİĞE BU KEZ KAR MUHALEFETİ

Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alan kar yağışı, megakent İstanbul'da da son birkaç gündür aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışının da etkisiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği ise soğuk havanın da etkisiyle sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

KAR VE YAĞMUR TRAFİĞİ ETKİLEDİ

İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre, saat 18. 00 itibarıyla yüzde 44 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğunun yüzde 50'nin altında olmasına rağmen sürücüler, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle yine de trafiğin etkisini hissediyor.

stanbulda-trafik-19-ocak-2026-17-54.png
İBB Trafik Yoğunluk Haritası (19 Ocak 2026 - 17.54)

MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI

motokurye.jpg

Öte yandan İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle İstanbul'da motokurye ve kamyon gibi ağır vasıtaların trafiğe çıkmasını yasaklamıştı. Trafiğe çıkmaları yasaklanan motokuryelerin yarın saat 10.00 itibarıyla yeniden trafiğe çıkabileceği, kamyonların ise bugün saat 16.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Türkiye
Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
CHP'li Adıgüzel’den 'vahşet' tepkisi: Vatandaşlar hayvanları kurtardı!
CHP'li Adıgüzel’den 'vahşet' tepkisi: Vatandaşlar hayvanları kurtardı!