İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...

İstanbul'da mesaiye gidiş ve mesaiden çıkış saatlerinde trafik, sürücüler için adeta çileye dönüyor. Ancak trafik çilesini sadece özel araçlarıyla işe gidip gelen İstanbullular değil, toplu taşımayı kullanan yurttaşlar da çekiyor.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

MESAİ ÇIKIŞ SAATLERİ İSTANBULLAR İÇİN ÇİLE

Eğitim öğretim dönemlerinde okulların da açık olmasıyla İstanbul'da özellikle mesai çıkış saatlerinde trafik adeta durma noktasına geliyor.

İstanbul'daki trafik durumunu anlık olarak gösteren İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre, okulların açık olduğu dönemlerde mesai çıkış saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 90'ların üzerine çıkıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası (25 Aralık 2025)

OKULLAR TATİL AMA TRAFİĞE BU KEZ KAR MUHALEFETİ

Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alan kar yağışı, megakent İstanbul'da da son birkaç gündür aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışının da etkisiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği ise soğuk havanın da etkisiyle sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

KAR VE YAĞMUR TRAFİĞİ ETKİLEDİ

İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre, saat 18. 00 itibarıyla yüzde 44 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğunun yüzde 50'nin altında olmasına rağmen sürücüler, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle yine de trafiğin etkisini hissediyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası (19 Ocak 2026 - 17.54)

MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI

Öte yandan İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle İstanbul'da motokurye ve kamyon gibi ağır vasıtaların trafiğe çıkmasını yasaklamıştı. Trafiğe çıkmaları yasaklanan motokuryelerin yarın saat 10.00 itibarıyla yeniden trafiğe çıkabileceği, kamyonların ise bugün saat 16.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceği bildirildi.