'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma, sosyal medya üzerinden organize dolandırıcılık yapan bir şebekeyi ortaya çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin sosyal medya platformlarını kullanarak sponsorlu reklamlar adı altında vatandaşlara yüksek kazanç vaat ettiği belirlendi. Kendilerini "yatırım uzmanı" olarak tanıtan şüphelilerin, bu yöntemle vatandaşları toplamda yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.