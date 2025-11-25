Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!

Yayınlanma:
İtalya’da 56 yaşındaki bir adamın, üç yıl önce ölen annesinin cesedini evde saklayarak emekli maaşını ve aile gelirlerini toplamaya devam ettiği ortaya çıktı. Makyajla “annesine dönüşen” adam, kimlik yenileme işlemleri sırasında şüphe çekince yakalandı.

İtalya’da duyanları hayrete düşüren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 56 yaşındaki bir adam, üç yıl önce hayatını kaybeden annesi Graziella Dall’Oglio’nun ölümünü yetkililere bildirmedi.

Dolandırıcı, annesinin cesedini bir uyku tulumuna koyup çamaşır odasına sakladı ve üç yıl boyunca annesinin kılığına girdi. Yerel basının “Mrs. Doubtfire skandalı” olarak adlandırıdığı olayda, şahsın annesinin emekli maaşının almaya devam etmek için skandalı gerçekleştirdiği kaydedildi.

len-annesini-camasir-odasinda-saklayip-yillarca-emekli-maasini-cekti.jpg

ANNESİNİN MAAŞINI ALABİLMEK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRDİ

Corriere della Sera’nın haberine göre adam, annenin ölümünden sonra maaşı çekebilmek için detaylı bir kılık değiştirme yöntemine başvurdu. Makyaj malzemeleri, kadın kıyafeti ve perukla “annesine dönüşen” adamın, kadının kimlik kartını ölümünden sonra bile yenilemeyi başarması dikkat çekti.

Bu yöntemle emekli maaşı ve aileye ait üç evden gelen gelirleri toplamaya devam eden adamın yılda yaklaşık 61 bin dolar kazanç elde ettiği ifade edildi.

"Allah'ım sana geliyorum" dedi: Önündeki otobüse çarptı!"Allah'ım sana geliyorum" dedi: Önündeki otobüse çarptı!

‘KALIN BOYNU VE SESİYLE’ YAKAYI ELE VERDİ

Olay, bir kamu görevlisinin şüphelenmesiyle açığa çıktı. Kimlik işlemleri sırasında görevli, kişinin “kadına göre kalın bir boyun yapısına sahip olduğunu”, “yüz hatlarının erkeksi göründüğünü” ve “ses tonunun düşük olduğunu” fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Fotoğraf karşılaştırmalarının ardından adamın uzun süredir annesi gibi davrandığı ortaya çıktı.

Polisin eve girmesiyle Dall’Oglio’nun mumyalaşmış bedeni bulundu. Yetkililer, kadının büyük olasılıkla doğal nedenlerle öldüğünü, otopsinin kesin sonucu ortaya koyacağını açıkladı.

Güllü'nün ölümü için bir iddia daha ortaya atıldıGüllü'nün ölümü için bir iddia daha ortaya atıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adam hakkında ceset gizleme ve sosyal yardım dolandırıcılığı suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

