Yarış faciaya yol açtı: 14 yaralı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi’nde, saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre sürücülerinin kent merkezi yönüne yarışarak ilerlediği 34 HBC 880 ve 16 BUS 776 plakalı otomobiller, ara sokaktan caddeye çıkan belediye otobüsüyle çarpıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu otomobil sürücüleri ile araçlardaki 2 kişi ve otobüsteki 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipler tarafından yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.