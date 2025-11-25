Yarış faciaya yol açtı: 14 yaralı

Yarış faciaya yol açtı: 14 yaralı
Yayınlanma:
Bursa’da sürücüleri yarışan 2 otomobil ara sokaktan çıkan belediye otobüsüne çarptı. Kaza sonucu 14 kişi yaralandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi’nde, saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre sürücülerinin kent merkezi yönüne yarışarak ilerlediği 34 HBC 880 ve 16 BUS 776 plakalı otomobiller, ara sokaktan caddeye çıkan belediye otobüsüyle çarpıştı.

suruculerinin-yaristigi-2-otomobil.jpg

14 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu otomobil sürücüleri ile araçlardaki 2 kişi ve otobüsteki 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa-Ankara karayolunda TIR devrildiBursa-Ankara karayolunda TIR devrildi

İlk müdahaleleri sağlık ekipler tarafından yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
Türkiye
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu