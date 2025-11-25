Bursa-Ankara karayolunda TIR devrildi

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu Mezit Boğazı mevkiinde, saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, İbrahim K. (25) idaresindeki 64 AAS 215 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi.

bursa-ankara-karayolunda-tir-devrildi.jpg

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza sonucu TIR sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekmek almaya gidiyordu... Geri gelen kepçeden kaçamadıEkmek almaya gidiyordu... Geri gelen kepçeden kaçamadı

Karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Türkiye
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Dehşet üstüne dehşet! Önce Mardin sonra Erzincan: Baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu
ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu