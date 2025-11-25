Bursa-Ankara karayolunda TIR devrildi
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.
Bursa-Ankara karayolu Mezit Boğazı mevkiinde, saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, İbrahim K. (25) idaresindeki 64 AAS 215 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kaza sonucu TIR sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)