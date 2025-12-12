Yargıtay hakaret davasında İmamoğlu’na verilen cezayı onadı!

Yargıtay hakaret davasında İmamoğlu'na verilen cezayı onadı!
Yargıtay 4. Ağır Ceza Dairesi, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na, havalimanında VIP salonuna alınmaması üzerine Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada verilen 7 bin 80 liralık adli para cezasını onadı. Söz konusu karara 2 üye muhalefet şerhi koydu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiği 2019 yılının haziran ayındaki İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından Karadeniz’de mitingler düzenleyen İmamoğlu, Ordu valisinin kararıyla Ordu Havalimanı VIP salonuna alınmamıştı. Bu sırada meydana gelen kargaşada, İmamoğlu’nun Vali Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddia edilmişti. İmamoğlu ise “Vali basitlik yapmıştır” ifadesini kullandığını söylemişti.

Yaşananların ardından İmamoğlu hakkında Vali Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan dava açılmış, yargılama sonucunda mahkeme İmamoğlu’nun 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

YARGITAY KARARI ONADI!

İmamoğlu’nun avukatları söz konusu karara itiraz etmiş fakat İstinaf mahkemesi itirazı reddetmişti. Dosya bu kez İmamoğlu’nun avukatları tarafından temyiz edildi. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, oy çokluğuyla İmamoğlu’na verilen para cezasını onadı.

Daire’nin kararında “İmamoğlu’nun davaya konu sözleri sarf ettiğine ilişkin tanık beyanları ve olay anına dair muhtelif ses ve görüntü içeriklerinin çözümüne dair tutanaklar doğrultusunda bir kısım tanık beyanları ve sanık savunmasına itibar edilmeyerek sanığın atılı suçu işlediğine kanaat getirilmiş, bu nedenle temyiz sebeplerinin reddine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. İmamoğlu’nun avukatlarının reddi hakim taleplerinin reddedilmesi konusundaki temyiz talebi de yerinde bulunmadı.

2 ÜYE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU!

Daire kararına 2 üye muhalefet şerhi düşerken şerh yazısında, AİHM’in emsal kararlarına atıfta bulunuldu ve İmamoğlu’nun olay günü havalimanı VIP bölümünden geçerek uçağa binmek istediğini fakat valinin talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerinin buna izin vermediğini hatırlattı.

Şerh yazısında, “Sanığın, valinin bu uygulamasına tepki niteliğinde atılı sözü söylediği, söylendiği bağlam bütünlüğü içinde değerlendirildiğinde sözün yapılan işleme tepki niteliğinde olduğu, muhatabın kişiliğine yönelik olmadığı, bu nedenle sözün kaba, incitici nezaket dışı söylem niteliğinde olduğu, hakaret suçunu oluşturmadığı kanaatindeyiz” denildi.

