Yakıt deposunda yüzlerce kilo likit metamfetamin ele geçirildi

Yayınlanma:
Erzurum’da uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada narkotik köpeği Magnum’un tepki verdiği yakıt deposuna gizlenen 224 kilo 400 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 336 milyon lira olan bu uyuşturucu miktarı, Erzurum’da ele geçirilen en yüksek yüzeydeki uyuşturucu olarak kayıtlara geçti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Aşkale uygulama noktasında bir kamyonda narkotik köpeği Magnum’un da katıldığı arama yaptı.

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltındaİstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltında

224 KİLO 400 GRAM LİKİT METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Aramalar sırasında ‘Magnum’ yakıt tankına tepki verdi. Polisler tarafından açılan tankın içerisinden 224 kilo 400 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 336 milyon lira olan metamfetamin, bugüne kadar Erzurum’da ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan J.A. (48) ve D.T. (42) isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Türkiye
Erkek şiddeti son bulmuyor! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmeye çalıştı
Erkek şiddeti son bulmuyor! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmeye çalıştı
Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı