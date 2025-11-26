Yakıt deposunda yüzlerce kilo likit metamfetamin ele geçirildi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Aşkale uygulama noktasında bir kamyonda narkotik köpeği Magnum’un da katıldığı arama yaptı.

224 KİLO 400 GRAM LİKİT METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Aramalar sırasında ‘Magnum’ yakıt tankına tepki verdi. Polisler tarafından açılan tankın içerisinden 224 kilo 400 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 336 milyon lira olan metamfetamin, bugüne kadar Erzurum’da ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan J.A. (48) ve D.T. (42) isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.