İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltında

Yayınlanma:
İstanbul merkezli, Hakkari ve Kütahya’yı kapsayan 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin hayatını kaybeden kişilerin isimlerini kullanarak kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yaptıklarını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda, oldukça sıra dışı bir yöntemle sevkiyat yapan şebekeyi deşifre etti.

Polis ekiplerinin yaptığı tespitlere göre, aralarında kargo çalışanlarının da olduğu şüphelilerin, uyuşturucu sevkiyatını hayatını kaybeden kişilerin isimlerini kullanarak kargoya verilen paketlerle gerçekleştirdiği belirlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu tespit üzerine İstanbul merkezli olmak üzere Hakkari ve Kütahya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, büyük miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Ele geçirilenler arasında 12 kilo 325 gram eroin ve 2 kilo 899 gram metamfetamin bulunuyor.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

