Yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yükseköğretimdeki öğrencilik hakkını kaybetmiş adayları ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarına devam etmesine rağmen bu sınıfı başarıyla tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi olan "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecekler.

KAYIT İŞLEMLERİ 10 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için tarih aralığı da belirlendi. Kayıt işlemleri 4 Aralık'ta başlayacak ve 10 Aralık'a kadar sürecek. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye bu süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.