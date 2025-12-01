Kavgada aldığı yumruk sonu oldu: 22 yaşındaki genç 14 gün sonra hayatını kaybetti

Kavgada aldığı yumruk sonu oldu: 22 yaşındaki genç 14 gün sonra hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Niğde'de kavga sırasında aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp başını kaldırıma çarpan Ramazan Yalçın (22) tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre, olay, 17 Kasım'da meydana geldi. Oto yıkama işi yapan M.Y. ile Ramazan Yalçın arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. M.Y.'nin yumruk attığı Yalçın yere düşerek başını kaldırıma çarptı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Beyin kanaması geçiren Ramazan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hızla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.1548

kavgaa.jpg

Otoparkta yumruklu park yeri kavgası!Otoparkta yumruklu park yeri kavgası!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak Ramazan Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan M.Y.'nin ise tutuklandığı bildirildi.

Kaynak:DHA

Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Türkiye
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Mardin’deki 3 kişilik aile cinayetinde gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı
Mardin’deki 3 kişilik aile cinayetinde gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı
Kocaeli’de yürekleri ısıtan olay! İtfaiye eri hiç düşünmeden kendi maskesini verdi
Kocaeli’de yürekleri ısıtan olay! İtfaiye eri hiç düşünmeden kendi maskesini verdi