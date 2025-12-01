Kavgada aldığı yumruk sonu oldu: 22 yaşındaki genç 14 gün sonra hayatını kaybetti
Niğde'de kavga sırasında aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp başını kaldırıma çarpan Ramazan Yalçın (22) tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.
Elde edilen bilgilere göre, olay, 17 Kasım'da meydana geldi. Oto yıkama işi yapan M.Y. ile Ramazan Yalçın arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. M.Y.'nin yumruk attığı Yalçın yere düşerek başını kaldırıma çarptı.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Beyin kanaması geçiren Ramazan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hızla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.1548
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ancak Ramazan Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan M.Y.'nin ise tutuklandığı bildirildi.
