Kavgada aldığı yumruk sonu oldu: 22 yaşındaki genç 14 gün sonra hayatını kaybetti

Elde edilen bilgilere göre, olay, 17 Kasım'da meydana geldi. Oto yıkama işi yapan M.Y. ile Ramazan Yalçın arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. M.Y.'nin yumruk attığı Yalçın yere düşerek başını kaldırıma çarptı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Beyin kanaması geçiren Ramazan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hızla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.1548

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak Ramazan Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan M.Y.'nin ise tutuklandığı bildirildi.