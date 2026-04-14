X yine mi çöktü?

Popüler sosyal medya platformu X'te kullanıcıların bir bölümü akışta "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı. Hem mobil uygulamada hem de web sürümünde akışın yüklenmemesi dikkat çekti.

Kullanıcı raporları ve hata bildirim sitelerindeki veriler, sorunun kısa süreli dalgalanmalar halinde yaşandığını işaret eden bildirimler paylaştı.

X NEDEN AÇILMIYOR?

Bilişim uzmanlarına göre bu tür problemler genellikle sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri ya da teknik aksaklıklardan kaynaklanabiliyor. Aynı anda çok sayıda kullanıcının giriş yapmaya çalışması da geçici erişim problemlerine yol açabiliyor.

Öte yandan X cephesinden henüz resmi bir kesinti açıklaması gelmedi. Ancak kullanıcı deneyimleri ve hata bildirimleri, sorunun platform kaynaklı olabileceğini gösteriyor. Benzer aksaklıkların çoğu zaman kısa sürede giderildiği biliniyor.