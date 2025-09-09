Virajda feci çarpışma: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
Bursa'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Saat 22.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi, Kıran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İsmail G.'nin kullandığı 16 NNF 67 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem A. yönetiminde bulunan 16 AAL 822 plakalı otomobil ile virajda kafa kafaya çarpıştı.

bursada-2-otomobil-carpisti-4-yarali-904387-268668-001.jpg

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 16 NNF 67 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Hayriye G., Halil G. ve Fatma G. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

bursada-2-otomobil-carpisti-4-yarali-904386-268668-001.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

