Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak

Valilikten yapılan açıklamada, baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara gelen yüksek akım durumlarında zaruri hallerde kontrollü tahliye işlemleri yapılabildiği kaydedildi.

İstanbul barajlarında eşik aşıldı ama risk bitmedi: Profesör "Çok fazla rahatlayacak durumumuz yok" diyerek açıkladı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İlde etkili olan yağışlar nedeniyle sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı'nda, su seviyesinin yükseldiği ve dolusavak kapaklarının açılarak kontrollü su tahliyesine başlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ergani, Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar barajlarında da serbest akışlı tahliye işlemleri devam etmektedir. Tahliye sürecinde can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde bulunan vatandaşlarımızın resmi duyuruları yakından takip etmeleri, baraj ve göl alanlarına yaklaşmamaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazileri, bağ, bahçeler ve geçici barınaklar için gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca tahliye süresince nehir yataklarına girilmemesi ve su seviyesinde meydana gelebilecek ani yükselmelere karşı azami dikkat ve tedbir gösterilmesi gerekmektedir."