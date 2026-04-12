Pişkinlikleri yanlarına kalmadı: O paylaşımı yapan şüpheliler yakalandı

Tekirdağ'da, tüfek ile motosikleti, "ikisi de ruhsatsız" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sosyal medya hesaplarından av tüfeği ve motosiklet fotoğrafını "İkisi de ruhsatsız" notuyla paylaşan B.B. (17) ile KŞ. (25), jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ İŞLEYİP PİŞKİNCE PAYLAŞTILAR

Malkara ilçesinde 2 kişi sosyal medya üzerinden av tüfeği ve motosiklet fotoğrafını, "İkisi de ruhsatsız" yazıp gülücük emojisi ile paylaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapanların kırsal Çınaraltı Mahallesi'nde yaşayan B.B. ile K.Ş., olduğunu belirledi.

İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Ruhsatsız ve plakasız motosikletin sahibi B.B. ile av tüfeğinin sahibi K.Ş., yakalanarak gözaltına alındı.

Tüfek ve motosiklete el konulurken, 2 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

