İş yerinde 'dedikodu' tartışması kanlı bitti: 4 yaralı, 2 ruhsatsız tabanca!

Olay, 7 Şubat tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde yaşandı. Daha önce aynı atölyede çalışan 26 yaşındaki Ümran Alan, kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığı iddiasıyla işinden ayrıldı. Ancak iddiaya göre söz konusu söylemlerin devam etmesi üzerine Alan, yanına aldığı tabancayla eski iş yerine gitti. Burada eski iş arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Alan, belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek 4 kişiyi yaraladı.

KURŞUNLAR 4 KİŞİYE İSABET ETTİ

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar; Adile Ç.'nin kulağına, Enver G.'nin göğsüne, Adem Ş.'nin bacağına ve Murat C.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÇATIDA ÖZEL HAREKAT OPERASYONU

Olay yerine ulaşan emniyet güçlerini fark eden Ümran Alan, teslim olmayı reddederek iş yerinin çatısına kaçtı. Şüphelinin polise direnmesi üzerine bölgeye Özel Harekat timleri çağrıldı. Timlerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Ümran Alan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"SİNİRLENDİM, ÖNÜME GELENE ATEŞ ETTİM"

Emniyete götürülerek sorguya alınan Ümran Alan’ın ifadesinde saldırının nedenini itiraf ettiği belirtildi. Alan ifadesinde, "Kız kardeşim hakkında uygunsuz görüntüleri olduğuna dair dedikodular yaydıkları gerekçesiyle eski çalıştığım iş yerine gittim. Oradakiler konuşmaya devam edince sinirlendim, yanımda getirdiğim silahla önüme gelene ateş ettim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümran Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.