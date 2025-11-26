Vali Gül'ün sokak hayvanları kararına Antalya'da tepki: Tahammülümüz kalmadı

Antalya Attalos Pati Gönüllüleri, İstanbul Valiliği'nin yayımladığı "kontrolsüz hayvan beslenmesinin yasaklanması" genelgesi üzerine açıklama yaptı.

Genelgeye tepki gösteren hayvanseverler, kararın hukuki geçerliliğinin bulunmadığını savundu. Açıklamada, genelgenin kanunların üzerinde olmadığı ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun sahipsiz hayvanların aç ve susuz bırakılmamasını açıkça düzenlediği hatırlatıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Bugün burada toplanma amacımız İstanbul Valisi'nin yayınladığı genelge ile sokakta "kontrolsüz hayvan beslenmesinin yasaklanması" kararı ve bu kararın ülke geneline yayılması endişesi. Sayın Vali, besleme yasağı ile ilgili yayınladığınız genelgenin kanunda bir geçerliliği yoktur. Genelge kanundan üstün değildir ve hayvanların beslenmesini yasaklamak yasanın ruhuna aykırıdır."

"Hayvanları Koruma Kanunu sahipsiz hayvanların aç susuz bırakılmamasını açıkça belirtir. Dolayısıyla sokak hayvanlarının beslenmelerini engelleyen uygulamalar, kanunun amacına da aykırıdır. Her canlı gibi hayvanlar da yaşamlarını sürdürebilmek için beslenmek zorundadır. Onların yiyeceğe ulaşmasını engellemek, doğrudan yaşam hakkına müdahaledir. Bu durum yalnızca idari bir karar değil, aynı zamanda etik bir sorun, bir toplumun vicdanını zedeleyen bir karardır."

"Türkiye’de hayvan haklarını koruyan temel mevzuat Hayvan Hakları Koruma Kanunu olup, "sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların" aç ve susuz bırakılmaması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla yasak bu yasa ile çelişmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği hayvan refahı yönergeleri ve Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları da hayvanların korunmasını destekleyen uluslararası standartlar sunmaktadır ki, bu çerçevede yerel yönetimlerin besleme yasağı kararlarının hukuki meşruiyeti tartışmalıdır."

"Sosyolojik açıdan bu karar tehlike oluşturmaktadır. Besleme yasağı kararı toplumda kutuplaşma yaratır, hayvansever bireylerle hayvanlardan rahatsız olan kesimler arasında gerilim oluşturur. Bu durum ortak yaşam kültürünü zedeler ve toplumsal huzuru olumsuz etkiler. Hayvan besleme yasağı, modern kentlerin insancıl değerleri ile bağdaşmamaktadır. Gerçek sürdürülebilirlik, insanla birlikte tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulan bir şehir ekolojisi ile mümkündür."

Son Dakika | İstanbul Valiliği sokak köpeklerini beslemeye yasak getirdi

"BU GENELGEYİ DERHAL GERİ ÇEKİNİZ"

"Yasakların gerekçesi genellikle hijyen veya saldırganlık olur. Kedi ve köpekleri aç bırakmak ise sorunları çözmez, bilakis sorun oluşturur. Aç kalan bir hayvan stresli, agresif, korkak olur; yemek bulmak için de çöp karıştırıp hijyen açısından sıkıntı oluşturabilir, açlık, hastalık ve ölüm oranını artırır. Bu da ekolojik dengeye ciddi zararlar verir. Açlık hayvanları insanlara yaklaşmaya zorlar ki bu da şikâyetlerin artmasına sebep olur. Karnı tok hayvan sakin, bulunduğu bölgeden uzaklaşmayan, çevreye asla zarar vermeyen bir canlı olur."

"Yasaklar değil, doğru yönetim çözüm getirir. Hayvanseverlerle iş birliği yapmak çözümün bir parçasıdır. Merhamet bir toplumun aynasıdır. Bir toplum en savunmasız olanlara nasıl davrandığı ile ölçülür. Sokak canlarını beslemek bir "lütuf" değil, insan olmanın gereğidir. Yasaklar toplumun vicdanını susturmak demektir ki bu topraklarda hiçbir kimse vicdanına kilit vurdurmaz. Bu genelgeyi derhal geri çekiniz. Bu yanlış karardan vazgeçiniz."

Yaşam haktır, yaşatmak iradedir. Masumların canını almak güç değil, kanun değil; çaresizlik içinde kıvranan cehaletin kararıdır."

"HAYVAN REFAHI KONULU BİR TOPLANTIDA BARINAKLARIN DURUMU KONUŞULDU MU?"

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı toplantıda alınan kararlara da tepki gösterilen açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

"Sayın Antalya Valisi Hulusi Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Antalya’yı ziyaret etmiş ve sizlerin de orada olduğu basına kapalı toplantı düzenlenmiş. Bu toplantıda alınan kararlardan biri yaşlı veya hasta olan pitbull cinsi köpeklerin öldürülmesi yönündeymiş. Çoğu yıllardır küçük kafeslerde mahkûm edilen, yaşamaya çalışan köpekler. Onlara verilen bu ceza zaten yeteri kadar ağır iken bu köpeklerin öldürülmesi kararı biz Antalya’da yaşayan hayvanseverleri derinden üzdü. Bununla ilgili açıklamanızı bekliyoruz."

"Bu öldürmelerin sonrası, sokaklarımızdan toplanan, yıllarca emek verdiğimiz sevdiğimiz yaşlı köpeklerimiz mi olacak? Bakan Yardımcısı "1 yıl içerisinde Antalya’da köpek sorunu diye bir şey kalmayacak" derken ne demek istedi? Barınak ziyaretlerinizde köpeklerin istiflendiği alanları gördünüz mü? Bu durumu nasıl çözeceksiniz? Hayvan refahı konulu bir toplantıda barınakların durumu da konuşuldu mu, yerinde gözlem yapıldı mı?"

"Yasanın 2028’e kadar verdiği süre var ama alelacele köpekler toplanıyor ve emirlere verilen süre 2026’ya çekildi. Günde 100 köpek toplanması emri ile hareket ediyor belediyeler. Bu emri siz mi verdiniz? Büyükşehir Belediyesinin rehabilitasyon kapasitesi buna uygun değil, bunu yaptığımız ziyaretlerde gördük. Kafesler dolduktan sonra nasıl bir yol izlenecek?"

"ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"