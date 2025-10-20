Cezaevinden çıkıp bir kente dehşeti yaşatmıştı! Balıkesir'de üçüncü cinayet şüphesi

Cezaevinden çıkıp bir kente dehşeti yaşatmıştı! Balıkesir'de üçüncü cinayet şüphesi
Yayınlanma:
Balıkesir Edremit'te 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladıktan sonra öldürülen cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in dehşet bilançosu ağırlaşıyor olabilir. Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürüldüğü yerin sadece iki sokak arkasında, 25 yaşındaki Olcay Özdemir evinde başından vurulmuş halde bulundu. Polis, Emlik'in ilk kurbanının Özdemir olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Olay, İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin kat dairesinde ortaya çıktı. Apartman sakinleri, Olcay Özdemir’in yaşadığı dairenin kırık olan pencere camında kan izleri fark edince durumu derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kapıyı bir çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdiğinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Olcay Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

evinde-cesedi-bulundu-2-kisinin-oldurul-971867-288598.jpg

İKİ OLAY ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Polis ekipleri, soruşturmayı çok yönlü olarak yürütürken, olayın bir gün önce ilçede yaşanan ve büyük infiale neden olan cinayetler zinciriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Bir gün önce, cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36), 2 kişiyi öldürmüş, 2'si polis memuru olmak üzere 7 kişiyi de yaraladıktan sonra çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.

Polisin şüphesini artıran en önemli detay ise Olcay Özdemir’in evinin, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülüp otomobilinin gasbedildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nin sadece iki sokak arkasında olması. Bu nedenle, cezaevi firarisinin işlediği cinayetler silsilesinin başlangıç noktasının Özdemir'in öldürüldüğü ev olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Olcay Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

evinde-cesedi-bulundu-2-kisinin-oldurul-971866-288598.jpg
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Olcay Özdemir (Fotoğrafta) evinde tabancayla başından vurulmuş ölü bulundu

Polis, iki kanlı olay arasındaki olası bağlantıyı çözmek için soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Türkiye
Son dakika | Bakan Yerlikaya DEM Parti yürüyüşündeki sloganlara cevap verdi: Düşman deme alçaklığına cüret edemezler
Son dakika | Bakan Yerlikaya DEM Parti yürüyüşündeki sloganlara cevap verdi: Düşman deme alçaklığına cüret edemezler
35 kilo metamfetamin 'okul taşıtından' çıktı!
35 kilo metamfetamin 'okul taşıtından' çıktı!
Yüzde 95 engelli hastayı muayene etmeyip "Geberirsin inşallah" dedi! O doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Yüzde 95 engelli hastayı muayene etmeyip "Geberirsin inşallah" dedi! O doktor hakkında soruşturma başlatıldı