Cezaevinden çıkıp bir kente dehşeti yaşatmıştı! Balıkesir'de üçüncü cinayet şüphesi

Olay, İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin kat dairesinde ortaya çıktı. Apartman sakinleri, Olcay Özdemir’in yaşadığı dairenin kırık olan pencere camında kan izleri fark edince durumu derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kapıyı bir çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdiğinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Olcay Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

İKİ OLAY ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Polis ekipleri, soruşturmayı çok yönlü olarak yürütürken, olayın bir gün önce ilçede yaşanan ve büyük infiale neden olan cinayetler zinciriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Bir gün önce, cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36), 2 kişiyi öldürmüş, 2'si polis memuru olmak üzere 7 kişiyi de yaraladıktan sonra çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.

Polisin şüphesini artıran en önemli detay ise Olcay Özdemir’in evinin, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülüp otomobilinin gasbedildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nin sadece iki sokak arkasında olması. Bu nedenle, cezaevi firarisinin işlediği cinayetler silsilesinin başlangıç noktasının Özdemir'in öldürüldüğü ev olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Olcay Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Olcay Özdemir (Fotoğrafta) evinde tabancayla başından vurulmuş ölü bulundu

Polis, iki kanlı olay arasındaki olası bağlantıyı çözmek için soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.