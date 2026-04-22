Uyarılara rağmen inşa edilen tesisin üstüne yol çöktü: 30 milyon euro toprak altında kaldı!

Hakkari-Van karayolunun Bağışlı mevkisinde gerçekleşen heyelan, bölgedeki ulaşımı tamamen durdurdu. Uzmanlar, olayın meydana geldiği bölgenin 'aktif heyelan bölgesi' olduğunu vurgulayarak, burada yürütülen kontrolsüz yol genişletme çalışmalarının ve yetersiz drenaj sistemlerinin felaketi tetiklediğini saptadı. Teknik incelemeler, zemin yapısı dikkate alınmadan yapılan müdahalelerin toprak kaymasına zemin hazırladığını gösterdi.

1,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM RİSKLİ ZEMİNE İNŞA EDİLDİ

Heyelanla birlikte, Avrupa Birliği fonları kullanılarak 30 milyon euro maliyetle inşa edilen Katı Atık Tesisi de enkaz altında kaldı. Bilimsel verilerin ve bölgeye dair risk uyarılarının varlığına rağmen, dev yatırımın bu noktaya yapılması liyakat ve planlama tartışmalarını beraberinde getirdi. Riskli zemin raporlarına rağmen tesisin inşaatına onay verilmesi, kamu kaynağının kullanımındaki kararları sorgulatıyor.

10 şehir sağanağa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü yol çöktü

HALK "DOĞAL AFET" GEREKÇESİNİ KABUL ETMİYOR

Ulaşımın aksaması ve milyarlık tesisin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle mağduriyet yaşayan bölge halkı, sorumluların belirlenmesini istiyor. Vatandaşlar, yaşananların sadece doğal afet olarak nitelendirilerek ihmallerin örtülmemesi gerektiğini ifade ediyor. Mağduriyetin giderilmesini bekleyen halk, bilimsel uyarıların neden dikkate alınmadığına dair açıklama bekliyor.