Ünlü Rus sanatçı Türkiye uçağında hayatını kaybetti

St. Petersburg’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçakta bulunan dünyaca ünlü Rus kemancı ve orkestra şefi Sergey Stadler aniden rahatsızlandı. Uçak acil iniş yaparken, Stadler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 Nisan Pazartesi günü Pegasus Havayolları’nın PC-397 sefer sayılı uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapmak üzere St. Petersburg’tan havalandı.

Romanya hava sahasında bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine tıbbi acil durum ilan edildi ve uçak Bükreş’e yönlendirildi. Kokpit ekibinin hava trafik kontrolüne durumu bildirmesiyle acil durum sinyali verildi ve uçak, saat 17.47’de Bükreş Henri Coanda Havalimanı’na güvenle indi.

Uçakta rahatsızlanan yolcunun dünyaca ünlü Rus kemancı ve orkestra şefi Sergey Stadler olduğu öğrenildi. Rus şef tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

sergey-stadler.jpg

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, konservatuvarın eski rektörünün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Aslen Peterburglu olan Stadler, genç yaşlardan itibaren hayatını müziğe adadı, Sankt-Peterburg Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Onun adı, en yüksek icra sanatının simgesi haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

SERGEY STADLER KİMDİR?

Virtüöz kemancı Sergey Stadler 1962 yılında Leningrad’ta doğdu. Stadler, 2008-2011 yıllarında Rimsky-Korsakov adını taşıyan Petersburg Konservatuvarı’nın rektörlüğünü yaptı. 2013 yılında Petersburg Senfoni Orkestrası’nı kurdu ve orkestranın sanat yönetmenliğini yaptı.2018 yılından bu yana Sankt-Peterburg Devlet Üniversitesi’nde 'Keman Enstrüman İcracılığı' eğitim programının başındaydı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

