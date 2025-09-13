Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Yayınlanma:
Nevşehir’de yalnız yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.D, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Nevşehir’in 2000 Evler Mahallesi TOKİ Blokları’ndaki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.D’den haber alamayan yakınları, kontrol için eve gitti.

Daireye giren yakınları, A.D’yi hareketsiz halde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından A.D’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Türkiye
Bu kez feryat Devlet Bahçeli'nin memleketinden geldi! İsyan: Bu sese kim kulak verecek
Bu kez feryat Devlet Bahçeli'nin memleketinden geldi! İsyan: Bu sese kim kulak verecek
Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı