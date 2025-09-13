Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Yayınlanma:
Nevşehir'de yalnız yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.D, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Nevşehir’in 2000 Evler Mahallesi TOKİ Blokları’ndaki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.D’den haber alamayan yakınları, kontrol için eve gitti.
Daireye giren yakınları, A.D’yi hareketsiz halde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından A.D’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
