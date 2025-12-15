Ümraniye’de madde etkisindeki damat dehşeti: Kayınpederinin başını yardı polise küfürler yağdırdı

Edinilen bilgilere göre olay, şahsın bir komşusuyla tartışmasıyla başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, saldırgan tavırlar sergileyen şahıs birlikte yaşadığı aile fertlerini darbetti. Apartman koridorunda yaşanan arbede sırasında araya girmeye çalışan kayınpederi, öfkeli damadın hedefi oldu.

Görüntülerde, şahsın kayınpederini sert bir şekilde ittiği ve yaşlı adamın başını kapı pervazına çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan kayınpeder hastaneye kaldırıldı ve başına 3 dikiş atıldığı öğrenildi.

SOKAĞA İNDİ ARAÇLARA SALDIRIP POLİSE KÜFÜR ETTİ

Yaralanan aile üyelerinin hastaneye gitmesinin ardından daireye alınmayan şahıs, öfkesini sokağa taşıdı. Binanın önüne inerek bağırmaya başlayan saldırgan, apartman sakinlerini tehdit etti.

Öfkesini kontrol edemeyen şahıs, park halindeki araçları tekmeleyerek maddi hasar verdi. Olay yerinde bağırışlarına devam eden şahsın, güvenlik güçlerine yönelik ağır hakaret ve küfürler savurduğu anlar kameralara yansıdı.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirerek karakola götürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. Apartman sakinleri ise yaşananlara tepki gösterdi.