Ultra lüks tatil gemisi ile Umre'ye gidecekler! Yandaş yazar 'içerideki kumarhaneyi' kapatın diyerek uyardı

Cruise olarak adlandırılan devasa tatil gemileri, içerisinde oyun parkından yüzme havuzuna, SPA’dan sinemaya kadar her türlü tatil ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip. Günlerce denizde kalıp tatil imkânı sunan gemiler, bu kez hem tatil hem de Umre ibadeti için kullanılacak.

DÜNYA MALINDAN SON ANA KADAR AYRILMAYACAKLAR

Salam Booking’in organize ettiği Aroya Cruises gemisiyle zengin dindarlar, maddiyattan uzaklaşmak için bindikleri ultra lüks tatil cruise ile Mekke’ye gidip Umre ibadetini gerçekleştirecek.

İstanbul’dan kalkan gemi, Kuşadası ve Bodrum’a uğrayacak.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre; Salam Booking Kurucu Ortağı Havva Elif Kahraman, programla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Galataport, Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine güzergâhını kapsayan turumuz, sekiz gecelik tam pansiyon bir cruise tatiliyle başlayacak ve ardından Umre ibadeti ile devam edecek. Konaklama seçenekleri; servisli 4 yıldızlı otellerden, Kâbe’ye yürüme mesafesindeki 5 yıldızlı otellere kadar uzanıyor. Umre boyunca Türkçe rehberlik, transferler ve dönüş uçuşları pakete dahil. Yolculuk, muhafazakâr hassasiyetlerle düzenlenmiş Aroya Cruise gemisiyle yapılacak. Alkolsüz konseptin yanı sıra ibadet vakitlerine uygun programlar ve namaz alanları mevcut. Ailelere özel sosyal alanlar, çocuklara yönelik oyun alanları ve eğlence parkı gibi bölümler de bulunuyor. Gemide ayrıca 15 restoran, 13 dinlenme alanı, sanat galerisi, canlı gösteriler ve 1000 kişilik tiyatro salonu yer alıyor. Tüm bu hizmetler, 1600’den fazla personel tarafından sunulacak.”

Geminin içinden

Genel olarak alkollü eğlencelerin düzenlendiği cruise gemisinde, İslami değerlere uygun hizmet verilecek.

Geminin içinden, villa tipi olarak tarif edilen otel odaları

Dünya malının önemsizliğini göstermek ve anlamak için İslam dininde gerçekleştirilen Umre ibadetinin dev tatil gemisiyle yapılması muhafazakâr dünyada da yankı uyandırdı.

YANDAŞ YAZAR UYARDI, KUMARHANEYİ KAPATIN

AKP medyasından Sabah’ın yazarı Mevlüt Tezel, gemi hakkında bir yazı kaleme aldı. Bu gemilerde kumar bölümü de bulunduğunu belirten Tezel, “Gemideki casino bölümü de mutlaka kapatılmıştır, kadın ve erkek havuz saatleri de farklı saatlerde olacaktır diye tahmin ediyorum” sözlerini kullandı. Tezel, zenginlerin ibadet yolculuğunu ultra lüks gemiyle yapması eleştirilerine ise şöyle yanıt verdi:



"Gemi ilk durakları Kuşadası ve Bodrum. Seyahat Şarm El Şeyh, Cidde ve Mekke'nin ardından umre ile devam ediyor. Daha sonra da İstanbul'a dönülüyor. Bazıları namaz esnasında gemi rota değiştirdiğinde kıblenin nasıl tutturulacağını merak etmiş.

Seyir halindeki araçlarda namaz kılınırken yön değişmesi sorun olmuyor diye biliyorum.

Kimileri dünya nimetleri sadece sekülere aitmiş gibi algı yaratıyor! Ve cruise ile umreye gidilmesini eleştiriyor.

Otobüsle ya da gemiyle geze geze gitmekle, uçakla umreye gitme arasında elbette bazı farklar var.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları bu konu hakkında ne düşünüyorlar acaba?

Tartışmaya açık bir konu."

Cruise gemisinin isminin Aroya olduğu öğrenildi. İnternetteki fiyatlara göre iki kişilik odada kişi başı 1500 dolar, tek başına kalacak kişiden de 2000 dolan isteniyor.

Dev tatil gemisinin tatil ve ibadet rotası da paylaşıldı.