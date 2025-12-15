Son Dakika | MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan 16 TİP'li gence kamu davası!

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği MEB Çalıştayı sırasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 genç, MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) programı ve çocuk ölümlerini protesto ettiği için tutuklanmıştı.

MESEM protestosunda 16 TİP'li öğrenci tutuklanmıştı! Avukat Bilgin: Ortada suç yok tutuklama var

GENÇLERE KAMU DAVASI AÇILDI!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "02.12.2025 tarihinde İlimiz Bahçelievler İlçesinde bulunan Pullman Otelde Millî Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen seminer sırasında, yaklaşık 30 kişilik bir grubun konferans salonuna girerek pankart açıp slogan attıkları, kendilerini dışarı çıkarmaya çalışan güvenlik görevlilerine direnerek yaraladıkları, otele maddi zarar verdikleri olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Söz konusu olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturmada 16 şüpheli tutuklanmış olmakla; Şüpheliler hakkında "Türk Ceza Kanunu 265/1, 265/3, 265/4, 86/2-1.cümle, 86/3.e. Maddeleri" uyarınca "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Basit Yaralama" suçlarından Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır." denildi.

GENÇLERİN GETİRDİĞİ BOYAYA 'SİLAH' MUAMELESİ

İddianamede gençlerin yanlarında getirdiği boyaya silah muamelesi yapılması gerektiği belirtilerek, "Gerek şüphelilerce sıkılan ve silah sayılması gereken boyalar sebebiyle mağdurların boğazlarında tahribat oluşması sebebiyle, gerekse şüphelilerce yapılan fiziki müdahalelerden kaynaklı olacak şekilde yaşanan olaylar sırasında görevli özel güvenlikleri haricinde otelde çalışan müdür, resepsiyon görevlisi, organizatör ve diğer personelin de yaralandıkları mağdur ifadelerinden, kamera görüntülerinden ve tutanaklardan anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.