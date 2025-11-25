Tuzla'da tersanede yangın

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir tersanede, yat imalatı sırasında yangın çıktı. Olay, Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaynak çalışması yapılan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yatta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle yatta maddi hasar oluştuğu belirlendi.

Yangının söndürülmesinin ardından ise AFAD ekipleri, olası tehlikelere karşı tedbiren tersanede gaz ölçümü gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.