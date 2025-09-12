TUS ve STS Tıp Doktorluğu sonuçları açıklandı
Yayınlanma:
ÖSYM, 2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarına “sonuc.osym.gov.tr” üzerinden erişebilecek.Sitemizi Haberler'de takip edin
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) 2. Dönem sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
BİR SORU İPTAL EDİLDİ
ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, sınavlara ait değerlendirme süreci tamamlandı. Açıklamada, Temel Tıp Bilimleri Testi temel soru kitapçığında yer alan 22 numaralı sorunun iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan “sonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...