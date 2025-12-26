Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi dümdüz ediliyor

Yayınlanma:
Sık sık yaşanan asayiş ve narkotik olaylarıyla gündeme gelen Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi dümdüz ediliyor... Uyuşturucu satışının yapıldığı belirlenen metruk binaların yıkımı sürerken 110 tanesinin işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Kore Mahallesi kendilerine “Barzaniler” diyen bir çetenin üyesinin Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının çekimi sırasında havaya ateş açarak “Herkesin canını alacağım” diye haykırması gözleri oraya çevirmişti.

Türkiye'nin güvenlik sorunu en yüksek mahallesi olarak gösterilen Kore Mahallesi, emniyetin sıkı takibine girdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi'nin, ilçede pilot bölge olarak belirledikleri 'Kore Mahallesi' olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda mahallede uyuşturucu satışının yapıldığı ya da kullanıldığı metruk binalar yıkılıyor.

Polis ve belediye ekipleri tarafından önceden tespit edilen 30 metruk bina, iş makineleri ile yıkıldı. Yıkım işlemleri sırasında polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Son yıkılan 30 bina ile birlikte mahallede 11 ayda yıkılan bina sayısı 110'a ulaştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

