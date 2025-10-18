Türkiye'den 4 köy en iyi turizm köyleri listesine girdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den 4 köyün "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine girdiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü'nün açıkladığı "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde Türkiye'den 4 köyün de bulunduğunu açıkladı.

Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkan bu köylerimiz, Anadolu'nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor. Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, kültürel mirasımızı koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak görüyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."

BM Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen "En İyi Turizm Köyleri" girişimi kapsamında, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü.

Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen 270'ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi.

İŞTE O 4 KÖY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre Türkiye'den seçilen 4 köy şöyle:

Muğla - Akyaka

İzmir - Barbaros

Mardin - Anıtlı

Antalya - Kale Üçağız

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

