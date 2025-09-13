Türkiye'den 3 uluslararası anlaşma: Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye’nin imzaladığı 3 uluslararası anlaşma, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 6 Mayıs 2025’te imzalanan “Asya Kalkınma Bankasının Kamu Garantisi Olmayan Faaliyetlerine İlişkin Mektup”un onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

NEW YORK'TA İMZALANAN 2 ANLAŞMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD’nin New York kentinde 30 Mart 2023’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Arasında İstanbul’da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma” da onaylandı.

Ayrıca 14 Eylül 2022’de New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNICEF Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması” da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.