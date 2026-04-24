Türkay Sonel’in kamuflajlı tabancalı fotoğrafı ortaya çıktı! Savcılıkta yalan söylemiş

Türkay Sonel’in kamuflajlı tabancalı fotoğrafı ortaya çıktı! Savcılıkta yalan söylemiş
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel, savcılık ifadesinde silahının olmadığını söylemişti. Sonel'in bu savunması ortaya çıkan son fotoğraf ile çöktü. ‘Silahım yok’ diyen Mustafa Türkay Sonel’in kamuflajlı tabancalı fotoğrafı ortaya çıktı

5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasının yıllar sonra raftan indirilmesinin ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’de babası ile beraber tutuklanan isimler arasında yer aldı.

İFADESİNDE 'SİLAHIM YOK' DEMİŞTİ

Gözaltına alınmasının ardından savcılıkta verdiği ifadede, "Ben bu zamana kadar herhangi bir silaha yada tabancaya sahip olmadım " ifadelerini kullanan Sonel, "Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu benim ilgim olan bir spor dalıdır" şeklinde savunma yapmıştı.

Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunun ifadesi ortaya çıktıTuncay Sonel'in oğlunun ifadesi ortaya çıktı

YALANI ORTAYA ÇIKTI: KAMUFLAJLI TABANCALI FOTOĞRAF

Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürerken, dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren fotoğrafın, Tuncay Sonel’in kentte gerçekleştirdiği bir kurum ziyareti sırasında çekildiği öne sürüldü. Fotoğrafta Mustafa Türkay Sonel’in kamuflaj kıyafeti giydiği ve üzerinde tabanca bulunduğu görülüyor. (DHA)

"BELİNDE SİLAH ALTINDA BMW'SİYLE DOLAŞTIĞI..."

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, yazdığı köşe yazısında Türkay Sonel hakkında , "Kentte, Sonel görevdeyken Mustafa Türkay Sonel’in daha o yaşlarda belinde silahla, beyaz BMW’siyle nasıl dolaştığı konuşuluyordu. Kimsenin kendisine yanaşmaya, uyarmaya cesaret edemediği de…" ifadelerini kullanmıştı.

