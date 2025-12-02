Türk mutfağının "en kötü" 10 yemeği belli oldu

Yayınlanma:
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı puanlarına dayanarak Türk mutfağında yer alan en kötü 10 yemeği seçti.

Türk mutfağı, bu kez tartışma yaratacak bir listeyle gündeme geldi. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı oylarıyla belirlediği "En düşük puan alan türk yemekleri" listesini yayınladı.

Listenin birinci sırasında, kapuska yer aldı. Seveni kadar sevmeyeni de çok olan kapuska, listenin en tepesine yerleşti.

Taste Atlas'ın yayınladığı liste sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

EN DÜŞÜK PUANI ALAN 10 TÜRK YEMEĞİ

Taste Atlas verilerine göre en düşük puanı alan Türk yemekleri şu şekilde sıralandı:

1- Kapuska

kapuska.webp

2- Beyin Salatası

beyin-salatasi.jpg

3- Kaymaklı Kayısı

kaymakli-kayisi.webp

4- Mahluta

mahluta.webp

5- Osmanlı Macunu

osmanli-macunu.webp

6- Kuzu Kelle

kuzu-kelle.webp

7- Hoşaf

hosaf.jpg

8- Türlü

turlu.webp

9- Etli Taze Fasulye

etli-taze-fasulye.jpg

10- Hanım Göbeği

hanim-gobegi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

