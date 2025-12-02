Türk mutfağının "en kötü" 10 yemeği belli oldu

Türk mutfağı, bu kez tartışma yaratacak bir listeyle gündeme geldi. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı oylarıyla belirlediği "En düşük puan alan türk yemekleri" listesini yayınladı.

Listenin birinci sırasında, kapuska yer aldı. Seveni kadar sevmeyeni de çok olan kapuska, listenin en tepesine yerleşti.

Taste Atlas'ın yayınladığı liste sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

'Dünyanın en iyi 100' listesi açıklandı: Türkiye 1. oldu

EN DÜŞÜK PUANI ALAN 10 TÜRK YEMEĞİ

Taste Atlas verilerine göre en düşük puanı alan Türk yemekleri şu şekilde sıralandı:

1- Kapuska

2- Beyin Salatası

3- Kaymaklı Kayısı

4- Mahluta

5- Osmanlı Macunu

6- Kuzu Kelle

7- Hoşaf

8- Türlü

9- Etli Taze Fasulye

10- Hanım Göbeği