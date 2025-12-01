Türk Eczacıları Birliğinden ilaçlama uyarısı

Türk Eczacıları Birliğinden ilaçlama uyarısı
Yayınlanma:
Türk Eczacıları Birliği (TEB), ilaçlama kaynaklı zehirlenme vakalarına ilişkin uyarıda bulundu.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), ilaçlama kaynaklı zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama bulundu. "Halk sağlığı tesadüflere bırakılmaz" başlıklı açıklamada son günlerde yaşanan vakaların, denetimsiz ve ehliyetsiz ilaçlama uygulamalarının halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

Kimyasalların izlenebilirliğinin sağlanması, ehliyetsiz kişilerin uygulamalarına izin verilmemesi ve kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, denetim süreçlerinin bütüncül biçimde güçlendirilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Bir zehirlenme faciası da Çorum'da: 3 aileden 8 kişi hastanelik olduBir zehirlenme faciası da Çorum'da: 3 aileden 8 kişi hastanelik oldu

Üniversite hayali kurarken zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti: Neslinur gözyaşlarıyla uğurlandıÜniversite hayali kurarken zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti: Neslinur gözyaşlarıyla uğurlandı

"DENETİM SÜREÇLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

TEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Son dönemde ilaçlama kaynaklı olarak İstanbul’da yaşanan facia ve Çorum’da devam eden zehirlenme olayları, kontrolsüz kimyasal kullanımının yarattığı ciddi riskleri bir kez daha ortaya koymuştur.

Halk sağlığını korumak için:

· Kimyasalların izlenebilirliği sağlanmalı,

· Ehliyetsiz uygulamalar engellenmeli,

· Kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi sağlanmalı,

· Denetim süreçleri bütüncül olarak güçlendirilmelidir.

Bu ürünlerin ilaç niteliği taşıması nedeniyle, toksikoloji ve ilaç güvenliği alanındaki uzmanlıklarıyla eczacılar, kullanılan maddelerin güvenliği, doğru bilgilendirme ve zehirlenme risklerinin azaltılmasında önemli bir halk sağlığı güvencesidir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Türkiye
Ahmet Atakan dosyası zaman aşımı bürosuna gönderildi!
Ahmet Atakan dosyası zaman aşımı bürosuna gönderildi!
FETÖ firarisi eski astsubay Kayseri'de yakalandı
FETÖ firarisi eski astsubay Kayseri'de yakalandı