Türk Eczacıları Birliğinden ilaçlama uyarısı

Türk Eczacıları Birliği (TEB), ilaçlama kaynaklı zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama bulundu. "Halk sağlığı tesadüflere bırakılmaz" başlıklı açıklamada son günlerde yaşanan vakaların, denetimsiz ve ehliyetsiz ilaçlama uygulamalarının halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

Kimyasalların izlenebilirliğinin sağlanması, ehliyetsiz kişilerin uygulamalarına izin verilmemesi ve kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, denetim süreçlerinin bütüncül biçimde güçlendirilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

"DENETİM SÜREÇLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

TEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde: