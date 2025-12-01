Türk Eczacıları Birliğinden ilaçlama uyarısı
Türk Eczacıları Birliği (TEB), ilaçlama kaynaklı zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama bulundu. "Halk sağlığı tesadüflere bırakılmaz" başlıklı açıklamada son günlerde yaşanan vakaların, denetimsiz ve ehliyetsiz ilaçlama uygulamalarının halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını bir kez daha gösterdiği vurgulandı.
Kimyasalların izlenebilirliğinin sağlanması, ehliyetsiz kişilerin uygulamalarına izin verilmemesi ve kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, denetim süreçlerinin bütüncül biçimde güçlendirilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.
"DENETİM SÜREÇLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ"
TEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Son dönemde ilaçlama kaynaklı olarak İstanbul’da yaşanan facia ve Çorum’da devam eden zehirlenme olayları, kontrolsüz kimyasal kullanımının yarattığı ciddi riskleri bir kez daha ortaya koymuştur.
Halk sağlığını korumak için:
· Kimyasalların izlenebilirliği sağlanmalı,
· Ehliyetsiz uygulamalar engellenmeli,
· Kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi sağlanmalı,
· Denetim süreçleri bütüncül olarak güçlendirilmelidir.
Bu ürünlerin ilaç niteliği taşıması nedeniyle, toksikoloji ve ilaç güvenliği alanındaki uzmanlıklarıyla eczacılar, kullanılan maddelerin güvenliği, doğru bilgilendirme ve zehirlenme risklerinin azaltılmasında önemli bir halk sağlığı güvencesidir.