Tüpten zehirlenen anne ve kız hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyünde 31 yaşındaki Gülbahar ile 15 yaşındaki kızı Zeynep Tuz, iş yerlerinin deposundaki tüpten sızan gaz nedeniyle zehirlendi.
Bugün saat 9.00 sıralarında Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz'un işlettikleri bakkal dükkanında hareketsiz yattığını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ve kızının yaşamını yitirdiği tespit edildi
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: Ölenlerin kimlikleri belirlendi
Deprem sonrası Prof. Dr. Üşümezsoy'dan kritik uyarı: Bu bir işaret
Kaynak:DHA