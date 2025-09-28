Tüpten zehirlenen anne ve kız hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Niğde'nin Çamardı ilçesinde iş yerlerinin deposundaki tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyünde 31 yaşındaki Gülbahar ile 15 yaşındaki kızı Zeynep Tuz, iş yerlerinin deposundaki tüpten sızan gaz nedeniyle zehirlendi.

Bugün saat 9.00 sıralarında Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz'un işlettikleri bakkal dükkanında hareketsiz yattığını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ve kızının yaşamını yitirdiği tespit edildi

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

