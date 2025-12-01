Trafoda meydana gelen patlama yangına neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir trafoda meydana gelen patlama çevredekilerin panik olmasına yol açtı.

Patlamanın ardından çıkan yangında bir minibüs, iş yerinin reklam tabelası ve bina giriş kapısı zarar gördü.

TRAFODA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Cerrah Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi D-200 kara yolu yakınlarında bir işletmenin girişinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bir minibüs, iş yerinin reklam tabelası ve bina giriş kapısı zarar gördü.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.