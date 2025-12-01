Trafoda meydana gelen patlama yangına neden oldu

Trafoda meydana gelen patlama yangına neden oldu
Yayınlanma:
Bursa İnegöl'de trafoda meydana patlamada bir minibüs, iş yerinin reklam tabelası ve bina giriş kapısı zarar gördü.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir trafoda meydana gelen patlama çevredekilerin panik olmasına yol açtı.

Patlamanın ardından çıkan yangında bir minibüs, iş yerinin reklam tabelası ve bina giriş kapısı zarar gördü.

aa-20251201-39860456-39860452-bursada-trafoda-meydana-gelen-patlama-hasara-yol-acti.jpg

Erzurum'da doğal gaz sızıntısı kenti alarma geçirdi: Önceki gün patlama olmuştuErzurum'da doğal gaz sızıntısı kenti alarma geçirdi: Önceki gün patlama olmuştu

TRAFODA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Cerrah Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi D-200 kara yolu yakınlarında bir işletmenin girişinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

aa-20251201-39860456-39860451-bursada-trafoda-meydana-gelen-patlama-hasara-yol-acti.jpg

Patlama sonrası yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bir minibüs, iş yerinin reklam tabelası ve bina giriş kapısı zarar gördü.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak:AA

Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Türkiye
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Mardin’deki 3 kişilik aile cinayetinde gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı
Mardin’deki 3 kişilik aile cinayetinde gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı
Kocaeli’de yürekleri ısıtan olay! İtfaiye eri hiç düşünmeden kendi maskesini verdi
Kocaeli’de yürekleri ısıtan olay! İtfaiye eri hiç düşünmeden kendi maskesini verdi